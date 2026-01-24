«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в первом матче Митча Лава
«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:6.
У гостей единственную шайбу забросил Ник Меркли. У хозяев по два очка набрали Даниил Липский (0+2), Вадим Шипачев (0+2), Алекс Лимож (0+2), Брэйди Лайл (0+2), Сэм Энас (1+1) и Станислав Галиев (2+0).
Китайская команда провела дебютную игру под руководством главного тренера Митча Лава. «Шанхай» продлил серию поражений до шести матчей и с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции.
«Динамо» набрало 65 очков и расположилось на второй строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|38
|11
|80
|2
|Ак Барс
|50
|33
|17
|69
|3
|Авангард
|48
|33
|15
|69
|4
|Автомобилист
|49
|28
|21
|60
|5
|Нефтехимик
|50
|27
|23
|57
|6
|Салават Юлаев
|50
|24
|26
|52
|7
|Трактор
|49
|22
|27
|50
|8
|Сибирь
|51
|21
|30
|47
|9
|Амур
|49
|16
|33
|39
|10
|Барыс
|52
|16
|36
|39
|11
|Адмирал
|49
|14
|35
|36
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|32
|19
|69
|2
|Динамо Мн
|49
|30
|19
|66
|3
|Северсталь
|50
|31
|19
|66
|4
|Торпедо НН
|50
|30
|20
|64
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|60
|6
|ЦСКА
|50
|25
|25
|58
|7
|Спартак
|48
|25
|23
|56
|8
|СКА
|48
|24
|24
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|49
|18
|31
|45
|10
|Лада
|50
|15
|35
|36
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|35
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|17:00
|Барыс – Адмирал
|2 : 5
|28.01
|19:00
|Ак Барс – Салават Юлаев
|- : -
|28.01
|19:30
|Спартак – Лада
|- : -
|28.01
|19:30
|Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|28.01
|19:30
|Динамо М – ЦСКА
|- : -
Новости