«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в первом матче Митча Лава

«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:6.

У гостей единственную шайбу забросил Ник Меркли. У хозяев по два очка набрали Даниил Липский (0+2), Вадим Шипачев (0+2), Алекс Лимож (0+2), Брэйди Лайл (0+2), Сэм Энас (1+1) и Станислав Галиев (2+0).

Китайская команда провела дебютную игру под руководством главного тренера Митча Лава. «Шанхай» продлил серию поражений до шести матчей и с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции.

«Динамо» набрало 65 очков и расположилось на второй строчке.