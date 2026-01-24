Хоккей
24 января, 19:35

«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в первом матче Митча Лава

Руслан Минаев

«Шанхай Дрэгонс» с крупным счетом уступили минскому «Динамо» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:6.

У гостей единственную шайбу забросил Ник Меркли. У хозяев по два очка набрали Даниил Липский (0+2), Вадим Шипачев (0+2), Алекс Лимож (0+2), Брэйди Лайл (0+2), Сэм Энас (1+1) и Станислав Галиев (2+0).

Китайская команда провела дебютную игру под руководством главного тренера Митча Лава. «Шанхай» продлил серию поражений до шести матчей и с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции.

«Динамо» набрало 65 очков и расположилось на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 января, 17:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Шанхай Дрэгонс
    КХЛ, результаты и видео голов 24 января: «Торпедо» обыграло СКА, «Ак Барс» уступил «Сибири» и другие матчи
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 49 38 11 80
    2 Ак Барс 50 33 17 69
    3 Авангард 48 33 15 69
    4 Автомобилист 49 28 21 60
    5 Нефтехимик 50 27 23 57
    6 Салават Юлаев 50 24 26 52
    7 Трактор 49 22 27 50
    8 Сибирь 51 21 30 47
    9 Амур 49 16 33 39
    10 Барыс 52 16 36 39
    11 Адмирал 49 14 35 36
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 51 32 19 69
    2 Динамо Мн 49 30 19 66
    3 Северсталь 50 31 19 66
    4 Торпедо НН 50 30 20 64
    5 Динамо М 50 28 22 60
    6 ЦСКА 50 25 25 58
    7 Спартак 48 25 23 56
    8 СКА 48 24 24 53
    9 Шанхай Дрэгонс 49 18 31 45
    10 Лада 50 15 35 36
    11 Сочи 47 14 33 35
    Результаты / календарь
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    28.01 17:00 Барыс – Адмирал 2 : 5
    28.01 19:00 Ак Барс – Салават Юлаев - : -
    28.01 19:30 Спартак – Лада - : -
    28.01 19:30 Торпедо НН – Северсталь - : -
    28.01 19:30 Динамо М – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

