«Динамо» Минск — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

21 сентября в Минске «Динамо» сыграло с «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча на «Минск-Арене» завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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