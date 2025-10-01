«Динамо» Минск и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 1 октября

«Динамо» Минск и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября. Матч пройдет на «Минск-Арене» в Минске и начнется в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, смотреть игру также можно на минском канале «Беларусь 5».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Северсталь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 9 игр, набрало 14 очков и занимает третье место место на «Западе». У «Северстали» — 9 игр, 8 очков и девятая строчка в конференции.

