«Динамо» Минск встретится с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится в ледовом дворце «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Минск — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ ТВ» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на телеканале «Беларусь 5».

Минская команда набрала 10 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Клуб из Череповца с 10 баллами располагается на седьмой строчке на Западе.

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