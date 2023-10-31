«Северсталь» на выезде обыграла минское «Динамо»
«Северсталь» на выезде одержала победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У череповецкой команды отличились Данил Аймурзин и Михаил Ильин. За минскую команду гол забил Сергей Кузнецов.
«Динамо» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (24 очка в 23 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Кузнецов — 1 (Смирнов, Бориков), 10:35 — 1:0. Ильин — 5 (Тихонов, Аймурзин), 32:43 — 1:1. Аймурзин — 6 (бол., Абросимов, Иванцов), 35:18 — 1:2.
Вратари: Колосов (58:20) — Шостак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (10+14+11) — 22 (6+11+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 октября. Минск. «Минск-Арена».
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