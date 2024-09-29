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Сегодня, 19:33

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» и прервала 3-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» на выезде победила минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу череповчанам принесли шайбы Данила Аймурзина, Александра Скоренова и Кирилла Пилипенко.

У хозяев отличились Сэм Энас и Александр Волков.

«Северсталь» (12 очков) прервала 3-матчевую серию поражений и поднялась на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (10) идет седьмым на «Западе».

FONBET Чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Энас — 2, 3:48 — 1:0. Аймурзин — 7 (Пилипенко), 18:10 — 1:1. Скоренов — 4 (Иванцов, Степанов), 22:05 — 1:2. Волков — 3 (Уэлле), 31:43 — 2:2. Пилипенко — 8 (Душак, Калдис), 56:32 — 2:3.

Вратари: Тихомиров (58:40) — Шостак.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 39 (13+13+13) — 20 (9+5+6).

Судьи: Раминг, Сергеев.

29 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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