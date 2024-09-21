Минское «Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Северстали»
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У минчан шайбы забросили Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась. За череповецкий клуб единственный гол забил Данил Аймурзин.
«Северсталь» прервала серию из трех побед подряд. Команда с 10 очками в 8 матчах занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» с 8 баллами в 6 играх находится на 6-й строчке.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Волков — 2 (Энас, Хенкель), 28:54 — 1:0. Аймурзин — 5 (Ильин), 34:37 — 1:1. Горбунов — 3 (бол., Уэлле, Волков), 44:32 — 2:1. Стась — 1 (п.в.), 59:57 — 3:1.
Вратари: Тихомиров — Шостак (59:10 — 59:57).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 41 (17+12+12) — 26 (13+4+9).
Судьи: Беляев, Дударов.
21 сентября. Минск. «Минск-Арена».
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