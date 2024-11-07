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«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Минское «Динамо» дома победило «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
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