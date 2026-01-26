«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Cалават Юлаев» победил минское «Динамо» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей голы забили Егор Сучков и Владислав Ефремов, отличившийся в овертайме. У хозяев единственную шайбу забросил Даниил Липский.

«Салават Юлаев» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 66 очками — на второй строчке «Запада».