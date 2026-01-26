«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
«Cалават Юлаев» победил минское «Динамо» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У гостей голы забили Егор Сучков и Владислав Ефремов, отличившийся в овертайме. У хозяев единственную шайбу забросил Даниил Липский.
«Салават Юлаев» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 66 очками — на второй строчке «Запада».
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|Амур
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|7
|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|Торпедо НН
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|ЦСКА
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|0
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|11
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|Автомобилист – Динамо М
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|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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|Локомотив – Трактор
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