26 января, 21:40

«Cалават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»

Сергей Ярошенко

«Cалават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей отличился Егор Сучков, победный гол в овертайме забил Владислав Ефремов.

У хозяев единственную шайбу забросил Даниил Липский.

«Салават Юлаев» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 66 очками — на второй строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 января, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Салават Юлаев

  • Vadim

    Нежданчик ?! А с другой стороны медали СКА разделал под орех Динамо в Минске!!! В декабре это была самая слабая команда из тех с кем клуб встречался. Уфу с победой!

    26.01.2026

  • Andrey Gorin

    Уфу с победой! Судьи чуть не испортили шикарный матч. Минску удач в дальнейшем пути к первому месту на Западе!

    26.01.2026

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 49 38 11 80
    2 Авангард 49 34 15 71
    3 Ак Барс 51 33 18 70
    4 Автомобилист 50 28 22 60
    5 Нефтехимик 50 27 23 57
    6 Салават Юлаев 51 25 26 54
    7 Трактор 50 22 28 50
    8 Сибирь 52 22 30 49
    9 Амур 50 17 33 41
    10 Барыс 52 16 36 39
    11 Адмирал 49 14 35 36
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 52 33 19 71
    2 Северсталь 52 33 19 70
    3 Динамо Мн 50 30 20 66
    4 Торпедо НН 51 30 21 65
    5 ЦСКА 51 26 25 60
    6 Спартак 50 27 23 60
    7 Динамо М 52 28 24 60
    8 СКА 49 24 25 53
    9 Шанхай Дрэгонс 51 19 32 47
    10 Сочи 49 15 34 37
    11 Лада 52 15 37 36
    Результаты / календарь
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    3.02
    4.02
    30.01 19:00 Локомотив – Лада 3 : 1
    30.01 19:30 Динамо М – Северсталь 2 : 3
    30.01 19:30 Спартак – СКА 4 : 0
    30.01 19:30 Шанхай Дрэгонс – Сочи 5 : 2
    Все результаты / календарь

