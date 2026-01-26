«Cалават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»

«Cалават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей отличился Егор Сучков, победный гол в овертайме забил Владислав Ефремов.

У хозяев единственную шайбу забросил Даниил Липский.

«Салават Юлаев» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 66 очками — на второй строчке «Запада».