«Cалават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»
«Cалават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У гостей отличился Егор Сучков, победный гол в овертайме забил Владислав Ефремов.
У хозяев единственную шайбу забросил Даниил Липский.
«Салават Юлаев» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 66 очками — на второй строчке «Запада».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|38
|11
|80
|2
|Авангард
|49
|34
|15
|71
|3
|Ак Барс
|51
|33
|18
|70
|4
|Автомобилист
|50
|28
|22
|60
|5
|Нефтехимик
|50
|27
|23
|57
|6
|Салават Юлаев
|51
|25
|26
|54
|7
|Трактор
|50
|22
|28
|50
|8
|Сибирь
|52
|22
|30
|49
|9
|Амур
|50
|17
|33
|41
|10
|Барыс
|52
|16
|36
|39
|11
|Адмирал
|49
|14
|35
|36
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|33
|19
|71
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|70
|3
|Динамо Мн
|50
|30
|20
|66
|4
|Торпедо НН
|51
|30
|21
|65
|5
|ЦСКА
|51
|26
|25
|60
|6
|Спартак
|50
|27
|23
|60
|7
|Динамо М
|52
|28
|24
|60
|8
|СКА
|49
|24
|25
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|51
|19
|32
|47
|10
|Сочи
|49
|15
|34
|37
|11
|Лада
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
|30.01
|19:00
|Локомотив – Лада
|3 : 1
|30.01
|19:30
|Динамо М – Северсталь
|2 : 3
|30.01
|19:30
|Спартак – СКА
|4 : 0
|30.01
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Сочи
|5 : 2
