Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии — в 17.10 по московскому и местному времени.

Встречу «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ, минском канале «Беларусь 5» и уфимском канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате минское «Динамо» провело 22 матча и набрало 23 очка, у «Салавата Юлаева» — 26 очков в 20 играх.