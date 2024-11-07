«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Динамо» Минск и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября
Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии — в 17.10 по московскому и местному времени.
Встречу «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ, минском канале «Беларусь 5» и уфимском канале «БСТ».
Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате минское «Динамо» провело 22 матча и набрало 23 очка, у «Салавата Юлаева» — 26 очков в 20 играх.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
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12.11
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
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