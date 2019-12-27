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«Динамо» Минск: «Получили за Пулккинена едва ли не самую большую компенсацию в истории выступления в КХЛ»

17:24
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Финский нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен перешел в московское «Динамо».

— Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ, — сообщила пресс-служба белорусского клуба.

В текущем сезоне Пулккинен провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 27 (17+10) очков.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/temu-pulkkinen-pokidaet-dinamo-minsk/

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