«Динамо» Минск: «Получили за Пулккинена едва ли не самую большую компенсацию в истории выступления в КХЛ»
17:24
Финский нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен перешел в московское «Динамо».
— Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ, — сообщила пресс-служба белорусского клуба.
В текущем сезоне Пулккинен провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 27 (17+10) очков.
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/temu-pulkkinen-pokidaet-dinamo-minsk/
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