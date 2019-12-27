«Динамо» Минск: «Получили за Пулккинена едва ли не самую большую компенсацию в истории выступления в КХЛ»

Финский нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен перешел в московское «Динамо».

— Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ, — сообщила пресс-служба белорусского клуба.

В текущем сезоне Пулккинен провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 27 (17+10) очков.