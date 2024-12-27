«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе

Минское «Динамо» переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе, об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Детали нового контракта не разглашаются, однако по прошлому соглашению канадец являлся самым высокооплачиваемый игрок минчан с зарплатой 55 миллионов рублей в год.

В этом сезоне в активе 26-летнего форварда 9 (3+6) очков в 27 матчах при показателе полезности «-10». С 2018 по 2024 год канадец выступал в клубе НХЛ «Калгари Флеймз».

Ранее «СЭ» сообщал, что минский клуб может расторгнуть контракт с нападающим.