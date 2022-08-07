Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» на турнире в Сочи

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«Динамо» Минск обыграло «Адмирал» в товарищеском матче — 2:0. Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В состав клуба из Минска отличились Павел Варфоломеев и Дмитрий Соколов.

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Sochi Hockey Open

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Варфоломеев — 3 (бол., Пинчук), 50:17 — 0:1. Соколов — 1 (Горбунов), 59:59 — 0:2.

Вратари: Серебряков (57:38 — 57:48, 58:18) — Колосов.

Штраф: 10 — 8.

Судьи: Морозов, Соин.

7 августа. Сочи. Шайба.