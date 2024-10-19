Минское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра на «Минск-Арене» в столице Белоруссии начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также канал «КХЛ». В этот день центрфорвард минчан Вадим Шипачев должен поставить рекорд лиги по числу матчей — 1002.

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Нефтехимик» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» провело 15 матчей и набрало 17 очков, у «Нефтехимика» 19 очков в 17 играх. В предыдущих матчах динамовцы уступили «Металлургу», а нижнекамцы — «Торпедо».

В сезоне-2023/24 «Динамо» Минск выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, а «Нефтехимик» не вышел в плей-офф.

Матч «Динамо» Минск — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс