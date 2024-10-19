Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в 1002-м матче Шипачева КХЛ
Минское «Динамо» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ победило «Нефтехимик» (4:1).
Форвард белорусской команды Вадим Шипачев стал рекордсменом лиги по количеству игр — 1002. 37-летний россиян побил достижение Евгения Бирюкова (1001 матч).
Кроме того, Шипачев повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ — 928.
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Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Горбунов — 5 (Липский, Бориков), 25:28 — 1:0. Гросс — 1 (Сотишвили), 33:56 — 2:0. Белозеров — 5 (Клок), 47:00 — 2:1. Хэмилтон — 1, 51:35 — 3:1. Лайл — 4 (бол., Шипачев), 58:56 — 4:1.
Вратари: Тихомиров — Загидулин.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 38 (15+8+15) — 22 (4+9+9).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
19 октября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
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