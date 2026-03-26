Минское «Динамо» одержало вторую победу в серии с московским «Динамо»
Минское «Динамо» дома победило московское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1. Игра проходила на «Минск Арене» в Минске.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов и Егор Бориков. У гостей отличился Кирилл Адамчук.
Минское «Динамо» повело в серии со счетом 2-0.
Следующий матч между командами пройдет 28 марта в Москве.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|10
|4
|21
|2
|Нефтехимик
|14
|8
|6
|18
|3
|Амур
|13
|7
|6
|15
|4
|Салават Юлаев
|13
|7
|6
|15
|5
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|6
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|7
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|8
|Авангард
|12
|6
|6
|12
|9
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|10
|Трактор
|12
|5
|7
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|13
|9
|4
|18
|4
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|5
|Северсталь
|13
|7
|6
|16
|6
|СКА
|12
|8
|4
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|5
|8
|15
|8
|Спартак
|13
|6
|7
|14
|9
|Динамо М
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|12
|2
|10
|4
Результаты / календарь
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
|8.10
|17:00
|Трактор – Амур
|0 : 2
|8.10
|17:10
|Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|8.10
|19:30
|Нефтехимик – Авангард
|0 : 1
|8.10
|19:30
|Торпедо НН – Северсталь
|2 : 3
Новости