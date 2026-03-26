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Минское «Динамо» одержало вторую победу в серии с московским «Динамо»

Анастасия Пилипенко
Минское «Динамо» одержало вторую победу в серии с московским «Динамо».
Фото ХК «Динамо» Минск

Минское «Динамо» дома победило московское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1. Игра проходила на «Минск Арене» в Минске.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов и Егор Бориков. У гостей отличился Кирилл Адамчук.

Минское «Динамо» повело в серии со счетом 2-0.

Следующий матч между командами пройдет 28 марта в Москве.

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Матч №2
26 марта, 19:30. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Динамо М

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