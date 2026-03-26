Минское «Динамо» одержало вторую победу в серии с московским «Динамо»

Минское «Динамо» дома победило московское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1. Игра проходила на «Минск Арене» в Минске.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов и Егор Бориков. У гостей отличился Кирилл Адамчук.

Минское «Динамо» повело в серии со счетом 2-0.

Следующий матч между командами пройдет 28 марта в Москве.

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