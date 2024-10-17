«Динамо» Минск — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Металлург» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
Магнитогорский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».
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|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|Торпедо
|16
|9
|7
|20
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
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|Динамо Мн
|15
|8
|7
|17
|8
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|16
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|8
|17
|9
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|16
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|16
|6
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|15
|5
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|И
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|16
|11
|5
|24
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|17
|10
|7
|22
|3
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|15
|9
|6
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|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
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|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
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|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
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|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
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|11
|Амур
|16
|5
|11
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|12
|Барыс
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|7
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