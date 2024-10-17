«Динамо» Минск — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
Минское «Динамо» и «Металлург» встретятся в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 17 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Металлург» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Белоруссии трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5».
Минчане набрали 17 очков и занимают 7-е место в Западной конференции. Клуб из Магнитогорска с 16-ю баллами располагается на 6-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|4
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|5
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|1 : 2
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|1 : 6
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -