Минское «Динамо» и «Металлург» встретятся в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 17 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Металлург» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Белоруссии трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

Минчане набрали 17 очков и занимают 7-е место в Западной конференции. Клуб из Магнитогорска с 16-ю баллами располагается на 6-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика