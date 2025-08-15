«Металлург» обыграл минское «Динамо»

«Металлург» на выезде победил минское «Динамо» в матче Кубка Минска — 3:1.

Дубль у «Металлурга» оформил Дмитрий Силантьев. Еще одну шайбу забросил Никита Коротков. Единственный гол минчан на счету Андрея Стася.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Кубок Минска

«Динамо Мн» (Минск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Силантьев (Канцеров, Маклюков), 8:13 — 0:1. Силантьев (Ткачев, Канцеров), 11:01 — 0:2. Коротков (мен., Тютнев), 31:54 — 0:3. Стась (бол., Шипачев, Уэлле), 53:56 — 1:3.

Вратари: Демченко — Смолин.

Штраф: 8 — 10.

15 августа. Минск. «Минск-Арена»