«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трех поражений

«Металлург» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Форвард гостей Роман Канцеров забил и сделал результативную передачу. Андрей Козлов оформил дубль. Владимир Ткачев сделал две результативные передачи.

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин отыграл на ноль, отразив 44 броска по воротам.

«Металлург» (97 очков) прервал серию из трех поражений подряд и после 61 матча продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ.

«Динамо» (82 очка) остается вторым на «Западе» после 62 игр. У минчан прервалась серия из трех побед кряду.

В следующем матче «Динамо» 5 марта в Минске сыграет против СКА. «Металлург» 6 марта в Магнитогорске встретится с «Автомобилистом».

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