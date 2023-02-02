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Сегодня, 21:33

Минское «Динамо» в домашнем матче переиграло «Металлург»

Виталий Косик
Корреспондент
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Минское «Динамо» одержало победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

За «Магнитку» отличились защитник Григорий Дронов и нападающий Егор Коробкин.

В составе «Динамо» по дублю оформили нападающие Игорь Мартынов и Ник Меркли.

«Металлург» занимает 5-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 70 очков за 58 игр.

Минская команда располагается на 7-й строчке в Западной конференции с 61 очком за 59 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Дронов — 4 (бол., Лайпсик), 5:30 — 0:1. Мартынов — 7 (Душак, Козун), 29:40 — 1:1. Коробкин — 10 (бол., Еременко), 44:11 — 1:2. Мартынов — 8 (Душак), 47:53 — 2:2. Меркли — 16 (Горбунов, Лалонд), 49:47 — 3:2. Меркли — 17 (п.в.), 59:24 — 4:2.

Вратари: Шостак (49:22 — 49:47) — Паскуале (58:12 — 58:42, 58:47 — 59:24).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 34 (14+14+6) — 27 (7+8+12).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

2 февраля. Минск. «Минск-Арена». 6005 зрителей.

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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