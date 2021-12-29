Минское «Динамо» впервые за два года обыграло «Металлург»

Минское «Динамо» дома обыграло «Металлург» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За минскую команду единственную шайбу забросил Артем Демков. Клуб впервые с сентября 2019 года одержал победу над магнитогорской командой.

Минское «Динамо» набрало 50 очков и занимает восьмое место на Западе. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Востока и уже обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

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«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Демков — 4 (бол., Бек, Альмквист), 7:24 — 1:0.

Вратари: Рыбар — Олкинуора (58:08).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 15 (8+5+2) — 35 (12+11+12).

Судьи: Васильев, Гофман.

29 декабря. Минск. «Минск Арена».