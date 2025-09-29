«Динамо» Минск — «Локомотив»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Динамо» Минск и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра на «Минск-Арене» (Минск, Белоруссия) начнется в 19.10 по московскому и минскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Минске трансляцию также ведет канал «Беларусь 5», а в Ярославле — «Первый ярославский».
«Локомотив» набрал 15 очков в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. «Динамо» провело восемь матчей и набрало 12 очков. 26 сентября минчане победили «Северсталь» (4:2), а ярославцы — «Автомобилист» (3:2ОТ).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -