«Динамо» Минск и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Динамо» Минск и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра на «Минск-Арене» (Минск, Белоруссия) начнется в 19.10 по московскому и минскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Минске трансляцию также ведет канал «Беларусь 5», а в Ярославле — «Первый ярославский».

«Локомотив» набрал 15 очков в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. «Динамо» провело восемь матчей и набрало 12 очков. 26 сентября минчане победили «Северсталь» (4:2), а ярославцы — «Автомобилист» (3:2ОТ).

