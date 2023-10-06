Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Локомотив» в КХЛ

Минское «Динамо» дома одержало победу над «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Сэм Энес. В основное время за минчан отличились Виталий Пинчук и Вадим Мороз. За гостей забили Александр Волков и Ярослав Лихачев.

«Локомотив» с 23 очками продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 16 баллами идет шестым.

В следующем матче «Локомотив» 9 октября сыграет с «Торпедо», а «Динамо» 11 октября встретится с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пинчук — 7 (Хэмилтон), 18:42 — 1:0. А.С. Волков — 1 (Каюмов, Симашев), 32:32 — 1:1. Мороз — 3 (бол., Основин, Хэмилтон), 36:22 — 2:1. Лихачев — 7 (бол., Береглазов, Никулин), 40:40 — 2:2.

Победный буллит: Энас.

Вратари: Колосов — Исаев.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 26 (7+11+5+3) — 23 (2+12+7+2).

Судьи: Кулаков, Раминг.

6 октября. Минск. «Минск-Арена». 14201 зритель.