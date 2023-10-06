Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Локомотив» в КХЛ
Минское «Динамо» дома одержало победу над «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Сэм Энес. В основное время за минчан отличились Виталий Пинчук и Вадим Мороз. За гостей забили Александр Волков и Ярослав Лихачев.
«Локомотив» с 23 очками продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 16 баллами идет шестым.
В следующем матче «Локомотив» 9 октября сыграет с «Торпедо», а «Динамо» 11 октября встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Пинчук — 7 (Хэмилтон), 18:42 — 1:0. А.С. Волков — 1 (Каюмов, Симашев), 32:32 — 1:1. Мороз — 3 (бол., Основин, Хэмилтон), 36:22 — 2:1. Лихачев — 7 (бол., Береглазов, Никулин), 40:40 — 2:2.
Победный буллит: Энас.
Вратари: Колосов — Исаев.
Штраф: 9 — 17.
Броски: 26 (7+11+5+3) — 23 (2+12+7+2).
Судьи: Кулаков, Раминг.
6 октября. Минск. «Минск-Арена». 14201 зритель.
|Восточная конференция
|И
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|О
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|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
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|Автомобилист
|15
|9
|6
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|3
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|16
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|8
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|9
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|5
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|15
|7
|8
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|7
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|5
|8
|12
|10
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|4
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|12
|11
|12
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|13
|3
|10
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
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|10
|4
|20
|4
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|14
|10
|4
|20
|5
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|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 4
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|6 : 3
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|2 : 3
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|3 : 2 ОТ
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|3 : 2 Б