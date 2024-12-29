Две передачи Шипачева помогли минскому «Динамо» победить «Локомотив»

Минское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе хозяев дублем отметился Джордан Гросс, еще по шайбе забросили Виталий Пинчук и Егор Бориков. Нападающий команды Вадим Шипачев отдал результативные пасы на 14-й и 18-й минутах встречи, попутно побив рекорд Сергея Мозякина по передачам в истории российского хоккея.

Автором единственного гола «Локо» стал Артур Каюмов.

«Динамо» Минск набрал 49 очков за 40 матчей и занимает 6-е место в Западной конференции, «Локомотив» лидирует с 66 очками.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Долженков — 2 (Мамин, Каменев), 16:15 — 0:1. Гурьянов — 11 (Дроздов), 18:29 — 0:2. Абрамов — 19 (Соркин, Ярош), 25:15 — 0:3. Биттен — 4 (Тришин), 30:04 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Уильямс, Каменев), 54:32 — 1:4.

Вратари: Иванов — Просветов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (5+10+10) — 46 (18+16+12).

Судьи: Метальников, Сергеев.

29 декабря. Сочи. ДС Большой. 8223 зрителя