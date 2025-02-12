«Динамо» Минск и «Локомотив» встретятся в чемпионате КХЛ 12 февраля

«Динамо» Минск и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 февраля. Матч на «Минск-Арене» в столице Белоруссии начнется в 19.10 по московскому времени.

Прямая трансляция игры доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу на местном телеканале «Первый ярославский», а жители Минска — на канале «Беларусь 5».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» провело 51 матч и с 61 очком занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» с 82 очками после 54 игр лидирует в лиге.