Минское «Динамо» одолело «Локомотив» в овертайме

Минское «Динамо» победило «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане взяли верх в овертайме — 2:1.

У победителей отметились голами нападающие Брэндон Козун и Егор Шарангович. У «Локо» единственный гол забил форвард Егор Коршков.

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«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Козун — 14 (Воронин), 20:42 — 1:0. Коршков — 10 (Кудрявцев, Марченко), 56:47 — 1:1. Шарангович — 13 (Мерфи), 62:16 — 2:1.

Вратари: Фурх — Паскуале.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (8+13+7+3) — 27 (10+8+7+2).

Судьи: Раводин, Сергеев.

24 ноября. Минск. «Минск-Арена». 2813 зрителей.