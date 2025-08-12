Минское «Динамо» по буллитам победило «Ладу»

Минское «Динамо» в матче Кубка Минска обыграло «Ладу» (3:2 Б). Победный буллит на счету защитника Джоша Брука.

Хоккей

Кубок Минска

«Динамо» (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сотишвили — 1 (Пышкайло, Поповский), 6:10 — 1:0. Мороз — 1 (Липский), 19:38 — 2:0. Рейнгардт — 2, 21:44 — 2:1. Основин — 1 (Дяденькин), 32:11 — 2:2.

Победный буллит: Брук.

Вратари: Демченко — Трушков.

12 августа. Минск. Чижовка-Арена.