«Лада» прервала шестиматчевую победную серию минского «Динамо»

Минское «Динамо» дома проиграло «Ладе» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:1.

Единственный гол забил Георгий Белоусов в первом периоде.

У «Динамо» прервалась шестиматчевая победная серия. Команда (31 очко) занимает пятое место в Западной конференции. «Лада» (17 очков) находится на 10-м месте «Запада».

Следующий матч минская команда проведет 10 ноября против «Сочи», а команда из Тольятти в этот же день на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».