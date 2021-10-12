Хет-трик Стремвалля принес минскому «Динамо» победу над «Куньлунем» в овертайме

Минское «Динамо» в овертайме победило «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане одолели соперника со счетом 6:5.

Хет-трик в составе «зубров» сделал нападающий Мальте Стремвалль.

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«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:5 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 1:0)

Голы: Горбунов — 3 (Воронин, Мосалев), 13:57 — 1:0. Стремвалль — 5 (бол., Линдхольм, Теденбю), 18:16 — 2:0. Фрэм — 1 (бол., Николлс, С. Фу), 19:59 — 2:1. Сквайрз — 2 (Челиос), 23:15 — 2:2. Теденбю — 5 (Граовац, Альмквист), 27:01 — 3:2. Стремвалль — 6 (бол., Альмквист), 31:26 — 4:2. Шульц — 1 (Йип, Николлс), 33:26 — 4:3. Николлс — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 34:45 — 4:4. Стремвалль — 7 (Теденбю, Усов), 37:19 — 5:4. Пу — 1 (Уэрек), 47:50 — 5:5. Альмквист — 1 (Кемпе), 63:31 — 6:5.

Вратари: Колосов — Смит.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (6+11+8+2) — 31 (8+10+5+8).

Судьи: Соин, Щенев.

12 октября. Минск. «Минск Арена».