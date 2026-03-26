«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: видеообзор матча Кубка Гагарина

Минское «Динамо» на своем льду обыграло московское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

У хозяев шайбы забросили Кирилл Воронин, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов и Егор Бориков. У гостей гол забил Кирилл Адамчук.

Минское «Динамо» повело в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 28 марта в Москве.