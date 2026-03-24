«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: видеообзор матча Кубка Гагарина

Минское «Динамо» на своем льду победило московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У хозяев по два очка набрали Вадим Шипачев (0+2) и Даррен Диц (1+1). У гостей шайбу забросил Дилан Сикьюра.

Белорусская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра пройдет в Минске 26 марта.