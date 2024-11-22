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Сегодня, 22:25

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва): видеообзор матча КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Московское «Динамо» на выезде обыграло минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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