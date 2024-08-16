Московское «Динамо» победило минское «Динамо»
Московское «Динамо» на выезде обыграло минское «Динамо» в товарищеском матче — 3:1.
У москвичей отличились Павел Кудрявцев, Артем Сергеев и Игорь Ожиганов. Единственная шайба минчан на счету Сэма Энаса.
Хоккей. Товарищеский матч
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Кудрявцев — 1, 13:31 — 0:1. Сергеев — 1 (Швец-Роговой), 14:13 — 0:2. Энас — 1, 32:09 — 1:2. Ожиганов — 1 (Слепышев, Уил), 36:35 — 1:3.
Вратари: Кареев — Ярославлев.
16 августа. Минск. Чижовка-Арена.
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