Минское «Динамо» победило московское «Динамо» в первом матче серии Кубка Гагарина

Минское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У хозяев по два очка набрали Вадим Шипачев (0+2) и Даррен Диц (1+1), еще по одной шайбе забросили Егор Бориков и Андрей Стась. У гостей гол забил Дилан Сикьюра.

Белорусская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра пройдет в Минске 26 марта.