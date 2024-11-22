Московское «Динамо» победило минских одноклубников, отыгравшись со счета 0:3
Московское «Динамо» на выезде переиграло своих минских одноклубников в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
В составе москвичей дубль сделал Никита Гусев, еще по одной шайбе забросили Артем Михеев и Кирилл Готовец. У белорусской команды отличились Брэйди Лайл, Егор Бориков и Виталий Пинчук.
Российские бело-голубые уступали в 3 шайбы к середине второго периода, но сумели перевернуть игру и одержать победу.
После 29 игр московские динамовцы занимают 3-е место в Западной конференции, набрав 39 очков. Минчане находятся на 7-й строчке после 29 матчей с 32 баллами.
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Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)
Голы: Лайл — 5 (Хенкель, Горбунов), 3:42 — 1:0. Бориков — 3, 9:05 — 2:0. Пинчук — 12 (бол., Шипачев, Лайл), 32:04 — 3:0. Гусев — 12 (бол., Уил), 37:59 — 3:1. Михеев — 6 (Комтуа), 41:26 — 3:2. Готовец — 1 (Уил, Гусев), 46:24 — 3:3. Гусев — 13 (Рашевский, Пыленков), 52:55 — 3:4.
Вратари: Тихомиров (52:41 — 52:55) — Миска (57:32).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (8+15+13) — 32 (7+10+15).
Судьи: Беляев, Юдаков.
22 ноября. Минск. «Минск-Арена».
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