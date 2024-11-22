Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:35

Московское «Динамо» победило минских одноклубников, отыгравшись со счета 0:3

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Московское &quot;Динамо&quot; победило минских одноклубников - 4:3.
Фото ХК Динамо Москва

Московское «Динамо» на выезде переиграло своих минских одноклубников в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе москвичей дубль сделал Никита Гусев, еще по одной шайбе забросили Артем Михеев и Кирилл Готовец. У белорусской команды отличились Брэйди Лайл, Егор Бориков и Виталий Пинчук.

Российские бело-голубые уступали в 3 шайбы к середине второго периода, но сумели перевернуть игру и одержать победу.

После 29 игр московские динамовцы занимают 3-е место в Западной конференции, набрав 39 очков. Минчане находятся на 7-й строчке после 29 матчей с 32 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)

Голы: Лайл — 5 (Хенкель, Горбунов), 3:42 — 1:0. Бориков — 3, 9:05 — 2:0. Пинчук — 12 (бол., Шипачев, Лайл), 32:04 — 3:0. Гусев — 12 (бол., Уил), 37:59 — 3:1. Михеев — 6 (Комтуа), 41:26 — 3:2. Готовец — 1 (Уил, Гусев), 46:24 — 3:3. Гусев — 13 (Рашевский, Пыленков), 52:55 — 3:4.

Вратари: Тихомиров (52:41 — 52:55) — Миска (57:32).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (8+15+13) — 32 (7+10+15).

Судьи: Беляев, Юдаков.

22 ноября. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Популярное видео
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Райан Меркли перейдет в «Авангард»

«Сибирь» на выезде победила «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 28 19 9 41
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 27 16 11 32
7 Динамо Мн 29 15 14 32
8 Торпедо 29 13 16 31
9 Витязь 29 13 16 28
10 Куньлунь РС 29 10 19 23
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 28 19 9 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 26 17 9 36
4 Ак Барс 26 17 9 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Адмирал 30 12 18 29
7 Нефтехимик 30 10 20 28
8 Сибирь 27 11 16 25
9 Лада 27 10 17 25
10 Авангард 27 11 16 24
11 Барыс 29 9 20 20
12 Амур 29 6 23 15
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 16:30
Авангард – Адмирал
 2 : 1
22.11 17:00
Барыс – Амур
 0 : 3
22.11 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 3 : 4
22.11 19:30
Сочи – Сибирь
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости