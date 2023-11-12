«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» Минск встретилось с московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Минске 12 ноября. Гости победили со счетом 2:1.

Победную шайбу забросил защитник москвичей Бреннан Менелл.

Московское «Динамо» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 44 очками в 29 матчах, минское «Динамо» идет на пятой строчке с 32 очками в 28 играх.