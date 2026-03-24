«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
«Динамо» Минск и «Динамо» Москва встретятся в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ во вторник, 24 марта, на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Динамо» Москва в матч-центре нашего сайта.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Минска могут посмотреть игру «Динамо» на местном канале «Беларусь 5».
По итогам регулярного чемпионата-2025/26 минское «Динамо» набрало 88 очков и расположилось на втором месте «Запада». У московского «Динамо» 81 очко и седьмая строчка в конференции.
Матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|12
|6
|6
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|10
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|7
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|8
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|6.10
|17:00
|Автомобилист – Авангард
|- : -
|6.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|6.10
|19:30
|СКА – Северсталь
|- : -