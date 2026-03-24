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«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск и «Динамо» Москва сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ 24 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и «Динамо» Москва встретятся в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ во вторник, 24 марта, на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Динамо» Москва в матч-центре нашего сайта.

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Матч №1
24 марта, 19:30. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Динамо М

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Минска могут посмотреть игру «Динамо» на местном канале «Беларусь 5».

По итогам регулярного чемпионата-2025/26 минское «Динамо» набрало 88 очков и расположилось на втором месте «Запада». У московского «Динамо» 81 очко и седьмая строчка в конференции.

Матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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