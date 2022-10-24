Гол Рашевского принес московскому «Динамо» победу над «Динамо» из Минска
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий гостей Дмитрий Рашевский на 18-й минуте третьего периода.
Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко. Минское «Динамо» располагается на 8-й строчке — 22 очка.
Хоккей.
КХЛ.
Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Рашевский — 9 (бол.), 57:22 — 0:1.
Вратари: Колосов (58:12 — 59:54) — К.Л. Волков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (11+4+9) — 28 (7+12+9).
Судьи: Беляев, Морозов.
24 октября. Минск. «Минск-Арена».
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