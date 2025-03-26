«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

Минское «Динамо» примет ЦСКА в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), а ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Команды встречались четыре раза, все матчи выиграли динамовцы.