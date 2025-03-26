Хоккей
26 марта, 08:20

«Динамо» Минск — ЦСКА: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Минское «Динамо» примет ЦСКА в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), а ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Команды встречались четыре раза, все матчи выиграли динамовцы.

  • Alexey Tarasov

    :angry: на всех не гони :rage: ипанутый:face_with_symbols_over_mouth:смотри что-бы давилка не отсохла:point_right::nauseated_face:

    26.03.2025

  • Горын

    Минск вперёд. Дави мельдониевых.

    26.03.2025

    • Автомобилист — Ак Барс: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

    Прощание с Мартемьяновым пройдет 27 марта в Екатеринбурге
