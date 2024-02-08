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Сегодня, 22:30

«Динамо» Минск — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» — 1:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе армейцев отличился Максим Мамин, у хозяев дубль оформил Даниил Сотишвили, еще по голу забили Александр Волков и Никита Пышкайло.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 61 25 36 62
9 Нефтехимик 60 25 35 61
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 60 19 41 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 61 19 42 45
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13.02
8.02 16:30
Авангард – Спартак
 3 : 5
8.02 16:30
Барыс – СКА
 1 : 2 Б
8.02 18:00
Лада – Амур
 0 : 1 Б
8.02 19:00
Витязь – Северсталь
 2 : 1 ОТ
8.02 19:00
Локомотив – Адмирал
 1 : 2
8.02 19:00
Ак Барс – Трактор
 2 : 1
8.02 19:30
Динамо Мн – ЦСКА
 4 : 1
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