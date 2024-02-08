«Динамо» Минск — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» — 1:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе армейцев отличился Максим Мамин, у хозяев дубль оформил Даниил Сотишвили, еще по голу забили Александр Волков и Никита Пышкайло.

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