«Динамо» Минск — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

У армейцев две голевые передачи сделал Виталий Абрамов, две шайбы забросил Иван Дроздов. У минчан 3 (1+2) очка набрал Вадим Шипачев, для которого матч стал 1000-м в КХЛ. Хозяева отыгрались со счета 2:4 за четыре минуты до конца основного времени.