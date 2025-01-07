«Динамо» Минск — ЦСКА: видеообзор матча

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Минское «Динамо» дома победило ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Для армейцев это поражение стало уже 3-м подряд. Ранее у московской команды завершилась серия из 11 побед.

После 42 матчей ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков. «Динамо» — на 6-й строчке с 53 баллами в 42 матчах.