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7 января, 23:35

«Динамо» Минск — ЦСКА: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» дома победило ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Для армейцев это поражение стало уже 3-м подряд. Ранее у московской команды завершилась серия из 11 побед.

После 42 матчей ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков. «Динамо» — на 6-й строчке с 53 баллами в 42 матчах.
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 ЦСКА 42 25 17 57
3 Динамо М 43 26 17 55
4 Спартак 40 25 15 55
5 СКА 41 25 16 54
6 Динамо Мн 43 24 19 53
7 Северсталь 42 26 16 52
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Металлург Мг 43 26 17 54
4 Ак Барс 40 25 15 52
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
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