«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».
Минчане набрали 15 очков и занимают 9-е место в Западной конференции. Армейцы с 18 баллами располагаются на 5-й строчке на «Западе».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|5
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|7
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|8
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
|
Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -