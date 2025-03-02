«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Минск Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на канале «Беларусь 5».
«Динамо» Минск и ЦСКА досрочно вышли в плей-офф КХЛ сезона 2024/2025.
Матч «Динамо» Минск — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|9
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|7
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|8
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|5.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|5.10
|18:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|5.10
|19:00
|Ак Барс – Локомотив
|- : -
|5.10
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|5.10
|19:30
|ЦСКА – Салават Юлаев
|- : -