«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Минск Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на канале «Беларусь 5».

«Динамо» Минск и ЦСКА досрочно вышли в плей-офф КХЛ сезона 2024/2025.

Матч «Динамо» Минск — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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