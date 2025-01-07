«Динамо» Минск и ЦСКА будут играть в КХЛ 7 января

«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 17.10 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляцию проведут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. В Белоруссии матчи КХЛ показывают на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Перед этой игрой в регулярном чемпионате минское «Динамо» обменялось победами с «Торпедо» (3:0 в гостях и 2:4 на своем льду), а ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:2 на выезде).