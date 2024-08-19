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Сегодня, 14:15

ЦСКА в товарищеском матче обыграл минское «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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ЦСКА в товарищеском матче обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2.

В составе армейцев отличились Денис Гурьянов, Максим Соркин, Колби Уильямс и Максим Мамин. Хозяева ответили точными бросками Сергея Кузнецова и Андрея Стася.

Товарищеский матч

«Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Кузнецов — 2 (Шипачев), 9:31 — 1:0. Гурьянов — 1, 10:00 — 1:1. Соркин — 1 (Полтапов), 14:25 — 1:2. Стась — 1, 24:10 — 2:2. Уильямс — 1, 29:09 — 2:3. Мамин — 1 (Кузнецов), 37:10 — 2:4.

Вратари: Кареев — Просветов.

19 августа. Минск. Олимпик Арена.

ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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