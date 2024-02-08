ЦСКА уступил минскому «Динамо» и продлил серию поражений до четырех матчей

ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 1:4.

В составе армейцев отличился Максим Мамин, у хозяев дубль оформил Даниил Сотишвили, еще по голу забили Александр Волков и Никита Пышкайло.

ЦСКА продлил серию поражений до четырех матчей и с 66 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Динамо» с 61 очком — на восьмой строчке.

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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Волков — 17 (бол., Кодола, Хэмилтон), 29:49 — 1:0. Сотишвили — 8 (Пышкайло), 30:29 — 2:0. Сотишвили — 9 (Кузнецов), 31:58 — 3:0. Мамин — 16 (Каменев), 44:54 — 3:1. Пышкайло — 5 (Стась, Сотишвили), 57:54 — 4:1.

Вратари: Колосов — Федотов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (10+8+5) — 36 (14+11+11).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

8 февраля. Минск. «Минск-Арена». 13901 зритель.