Минское «Динамо» в овертайме обыграло ЦСКА, Шипачев набрал 3 очка в 1000-м матче в КХЛ
Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У армейцев две голевые передачи сделал Виталий Абрамов, две шайбы забросил Иван Дроздов. У минчан 3 (1+2) очка набрал Вадим Шипачев, для которого матч стал 1000-м в КХЛ.
Хозяева отыгрались со счета 2:4 за четыре минуты до конца основного времени.
ЦСКА с 19 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке.
17 октября ЦСКА сыграет на выезде со СКА. Минское «Динамо» в этот же день примет «Металлург».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.
Вратари: Тихомиров — Гамзин.
Штраф: 11 — 4.
Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).
Судьи: Беляев, Дударов.
15 октября. Минск. «Минск-Арена».
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Амур – Лада
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Адмирал – Северсталь
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